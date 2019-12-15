السيسي : الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق أهداف سياسية

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أبو الغيط: الحرب السيبرانية والتهديد بالانتشار النووي " خطرًا كبيرًا"

شكري: أحداث 2011 زعزعت الأمن والسلم الإقليمي والدولي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.

وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ المصرية - : إن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير، مشيرًا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية.

وحذر من أن الإرهاب ظاهرة تنمو ولا تقل، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة لكي تستطيع أن تجابه التحديات التي تواجهنا.

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من جانبه عدّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - خلال مشاركته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" - أن الوضع الدولي معقد ومركب ويعاني من ضغط نتيجة الوضع في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط والمضايق الأساسية والتصعيد في شرق المتوسط.

وأكد أن الحرب السيبرانية والتهديد بالانتشار النووي تمثلان خطرًا كبيرًا، لافتًا النظر إلى أن تغيير المناخ سيكون له تأثيرات اقتصادية بالغة الخطورة على مناطق كبيرة من العالم مما يهدد بهجرات جماعية من بعض المناطق.

من جهته أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري - خلال مشاركته في جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" - أن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسؤولياتها.

وأشار إلى أن هذه الأحداث نتج عنها صراعات داخلية في عدد من الدول إضافةً إلى الاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية مما أدى إلى تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي، كما أثر على القضية الفلسطينية وأدت إلى استقطاب الشباب والمقاتلين واستغلال التنظيمات، إضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في مزيد من تجنيد المقاتلين والشباب.