اندلاع النيران في بناية ثانية ضمن مقتربات الوثبة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النيران اندلعت في بانية ثانية ضمن مقتربات ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "ضرب القنابل الدخانية والمسيلة للدموع مستمر"، لافتا الى "تسجيل ٢٦ حالة اختناق واصابة".



يشار الى أن مصدر أمني افاد في وقت سابق من، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل بناية مكونة من طابقين في ساحة الوثبة.