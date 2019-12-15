فيسبوك يهبط.. لم يعد ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للعمل

هبطت شركة "Facebook" إلى المركز 23 في قائمة Glassdoor، كأفضل مكان عمل في 2020، وهو أدنى مركز تصل له شركة موقع التواصل الاجتماعي منذ أن وُضعت على القائمة لأول مرة لها عام 2011.
يذكر أن فيسبوك وصفت بأنها "أفضل مكان عمل" ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، وجاءت في المرتبة السابعة العام الماضي.
أما شركة "Google"، التي كانت "أفضل مكان عمل" في عام 2015، واحتلت مركزاً في قائمة الأماكن العشر الأولى في السنوات الثمانية السابقة لذلك، فقد هبطت إلى المركز الحادي عشر في قائمة Glassdoor.
أما شركة "Apple" التي حافظت باستمرار على مكانها في قائمة الأماكن الخمسة والعشرين الأولى، فقد هبطت إلى المركز 84.
بينما فشلت شركة Amazon، التي لم يُعرف عنها من قبل تمتعها ببيئة داخلية إيجابية، في الوصول إلى القائمة لمدة 12 سنة على التوالي.
يذكر بأن شركة HubSpot Inc، الشركة المختصة بالبرمجة احتلت المركز الأول.
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