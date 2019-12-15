فيسبوك يهبط.. لم يعد ضمن قائمة أفضل 10 أماكن للعمل

وحصلت الشركة على تصنيف إجمالي بلغ 4.4 من أصل 5 ، مقارنة بـ 4.5 في العام الماضي، حيث أعطى الموظفون تقييمات أقل نسبياً للقيادة العليا في فيسبوك وتوازن العمل والحياة.

يذكر أن فيسبوك وصفت بأنها "أفضل مكان عمل" ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، وجاءت في المرتبة السابعة العام الماضي.



أما شركة "Google"، التي كانت "أفضل مكان عمل" في عام 2015، واحتلت مركزاً في قائمة الأماكن العشر الأولى في السنوات الثمانية السابقة لذلك، فقد هبطت إلى المركز الحادي عشر في قائمة Glassdoor.

أما شركة "Apple" التي حافظت باستمرار على مكانها في قائمة الأماكن الخمسة والعشرين الأولى، فقد هبطت إلى المركز 84.

بينما فشلت شركة Amazon، التي لم يُعرف عنها من قبل تمتعها ببيئة داخلية إيجابية، في الوصول إلى القائمة لمدة 12 سنة على التوالي.



يذكر بأن شركة HubSpot Inc، الشركة المختصة بالبرمجة احتلت المركز الأول.