مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل امام ايفرتون في البريميرليج

بدأت المباراة بخطورة كبيرة من قبل مانشستر يونايتد الذي كاد يسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المواجهة بعد كرة مرتدة عادت لجيسي لينجارد الذي سددها بجوار القائم الأيمن.

وحصل ماركوس راشوفرد على فرصة خطرة في الدقيقة الـ ١٠ من عمر المواجهة حيث فقد دفاع الضيوف تركيزهم ووجد اللاعب الإنجليزي نفسه بالكرة داخل المنطقة دون رقابة لكن تسديدة سيئة منه أنهت الهجمة.



وكاد الهدف الأول يأتي عن طريق دانييل جميس الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء في مساحة مناسبة وسددها بقوة بجوار القائم الأيسر لمرمى بيكفورد.

وعاد راشفورد من جديد ليشكل خطورة على مرمى فريق إيفرتون بضربة ثابتة نفذها بنفسه لكن بيكفورد كان متواجد في المكان المناسب.

وعلى عكس سير اللقاء تلقى مانشستر يونايتد هدفًا عكسيًا في الدقيقة الـ ٣٦ من السويدي فيكتور ليندلوف بعد كرة هوائية مشتركة بين مهاجم إيفرتون وديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.



وأصبح لينديلوف هو أول لاعب في صفوف مانشستر يونايتد يسجل هدف عكسي منذ الهدف الذي سجله روخو في مرمى فريقه ضد أرسنال بديسمبر من العام الماضي.

ووصل دي خيا للمباراة رقم ١٢ على التوالي في الدوري الإنجليزي دون شباك نظيفة وهي الفترة الأطول في مسيرته الكروية، كما أنها المرة الأولى التي يصل فيها مانشستر يونايتد لذلك الرقم منذ أغسطس ١٩٧١.

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سيطر مانشستر يونايتد على المباراة بشكل كامل بعد هدف إيفرتون طوال الفترة المتبقية من الشوط الأول والشوط الثاني كاملًا، وخلق العديد من الفرص على مرمى بيكفورد.

وكانت دفاعات إيفرتون ومعها حارس منتخب إنجلترا سببًا في صمود الفريق وعدم تلقيه أهداف حتى الدقيقة الـ ٧٧ والتي شهدت التعديل عن طريق جرينوود البديل الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس.

بهذه النتيجة يصل فريق مانشستر يونايتد للنقطة رقم ٢٥ في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يصعد إيفرتون للمركز الـ ١٦ برصيد ١٨ نقطة.