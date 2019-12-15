تنشر الخليج 365 كتابا رسميا صادرا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يظهر امرا ديوانيا يوجه من خلاله مكتبه وامانة مجلس الوزراء بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً. الوثيقة ادناه:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.