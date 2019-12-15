العين يعاقب عجمان برباعية في دوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلب العين تأخره بهدف مبكر أمام مضيفه عجمان، إلى فوز بنتيجة 4-1، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وتقدم عجمان عن طريق فاندر فييرا في الدقيقة الثالثة من المباراة، وجاء هدف التعادل في الدقيقة 28، وأضاف مهند سالم هدفا ثانيا للضيوف في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الزعيم" 2-1.

وأضاف كايو كانيدو هدفا ثالثا للعين في الدقيقة 55، فيما اختتم جمال معروف الرباعية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما ظل عجمان في المركز الـ12 بـ8 نقاط.