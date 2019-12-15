وزيرا خارجية الإمارات وكولومبيا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيرته الكولومبية كلوديا بلوم دي باربيري المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكلوديا بلوم الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين دولتي الإمارات وكولومبيا والتي عقدت في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

وجرى خلال المشاورات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات؛ منها الاقتصادية والمساعدات الخارجية والإنمائية والمنظمات الدولية، إضافة إلى بحث التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين.





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وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما تشهده أوجه التعاون المشترك من نمو وتطور كبيرين، وذلك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار إلى أهمية هذه الجولة من المشاورات السياسية بين البلدين؛ حيث تم التطرق خلالها إلى كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك.





من جانبها، أكدت الوزيرة الكولومبية حرص بلادها على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الإمارات وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى كلوديا بلوم دي باربيري وزيرة العلاقات الخارجية في كولومبيا قبيل انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين.