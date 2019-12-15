القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، إن بلاده ستضع منظمة حزب الله، المدعومة من إيران، على قائمة الإرهاب عاجلا أم آجلا.
وأضاف بولسونارو: "أعتقد أنه عاجلا أم آجلا سيتم تصنيف منظمة حزب الله على قائمة الإرهاب خصوصا بعد ما فعلوه في الأرجنتين خلال عامي 1992 و1994".
وتابع خلال افتتاح مكتب تمثيل تجاري برازيلي في القدس الغربية، الأحد: "بالتأكيد لدى الحزب كثير من النشاطات في بلدي مثل تبيض الأموال والرشاوى وكثير من النشاطات جنوب البرازيل".
وأوضح بولسونارو وهو نائب أيضا في البرلمان: "إذا كان الإرهابيون يتحركون عالميا، علينا أن نتحرك بالرد عالميا أيضا".
وبتلك الخطوة المتوقعة تنضم البرازيل إلى كثير من دول العالم، التي تصنف "حزب الله" منظمة "إرهابية".
وتورط حزب الله في تفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) عام 1994 وأودى بحياة 85 شخصا.
كما تتهمه الأرجنتين بتدبير التفجير الانتحاري ضد السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 وقتل فيه 29 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل رئيس البرازيل: سنصنف حزب الله إرهابيًا "عاجلًا أم آجلًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.