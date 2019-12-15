معركة الحسم بليبيا.. انهيار المليشيات ومذكرتا أردوغان "مسرحية"

دقت ساعة الحسم، وغدت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر على أبواب قلب العاصمة طرابلس، استعدادا لدك مليشيات الوفاق الإخوانية في آخر قلاعها واجتثاث إرهاب يسمم حياة الليبيين منذ سنوات.

معركة أعلنها حفتر "حاسمة" بعد أشهر من بدء هجومه على طرابلس في إبريل/نيسان نيسان الماضي، لتحريرها في خطوة تأتي تحت مظلة تفاهمات دولية منحته الضوء الأخضر للأخذ بزمام الأمور، وإنهاء معاناة شعبه.

وفي وقت تمضي فيه معظم التحليلات إلى أن الهجوم يأتي على خلفية الاتفاقية البحرية المبرمة مؤخرا بين الوفاق وتركيا، وتلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الإخوانية ذلك، نفى الباحث الليبي عزالدين عقيل كل تلك "البروباغاندا" الإعلامية.

وفي حديث لـ"العين الإخبارية"، قال عقيل إنه لا وجود لأي ارتباط بين المعركة والاتفاقية البحرية، مشددا على أن الأمر «مجرد مصادفة، لأن الجيش الوطني لا يعتمد على ردات الفعل».



وأضاف أن "المسألة مصادفة حيث التقت البروباغندا الإعلامية المرتبطة بالاتفاق بجاهزية الجيش، واستنادا إلى تقارير استخباراتية، لأن الميليشيات انهارت فعلا، ودقت لحظة تحرير البلاد من شرها، وساعة استعادة السيادة الوطنية، ولذلك اتخذ الجيش قراره".





وتطرق عقيل إلى الدعم التركي للميليشيات الإخوانية، سواء بالسلاح أو بالعسكريين، مشددا على أن «الشعب التركي لا يدرك مدى بشاعة قرارات رئيسه، وإن بدأ جزء كبير منه يعي ذلك، وهذا ما يفسر خسارة حزب العدالة والتنمية للعديد من المدن الكبرى مثل إسطنبول في الانتخابات البلدية الأخيرة».

الباحث أشار أيضا إلى أن من يدير غرفة عمليات قوات الوفاق هم ضباط أتراك متقاعدون من الدائرة المضيقة لأردوغان، وممن يحملون قناعات إيديولوجية إخوانية، ولديهم خبرات عسكرية يضعونها تحت خدمة الميليشيات التي فشلت عناصرها حتى في تشغيل مدرعات ومركبات عسكرية بسيطة.

وبخصوص الاتفاقية البحرية، اعتبر عقيل أنه من الضروري "تركها للزمن"، متابعا: "كنت أفضل أن ندع أنقرة تتصادم مع اليونانيين (أثينا من أشد الرافضين للاتفاق)، لتقع بالتالي في ورطة جديدة".

ولفت إلى أن "ظهور دراسات تفيد بوجود الغاز جعلت أردوغان يفكر في سبل استغلاله، ولذلك لم يجد سوى القانون البحري".

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في المقابل، قال عقيل إن رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي فايز السراج، «استثمر الاتفاقية التي تشكل ورقة حياة أو موت بالنسبة لأنقرة، ووثيقة تؤمن له شرعية وجود الأخير في البحر، واستخدمها ليحقق بها مآرب أخرى».

فالسراج، يتابع الخبير، «بات على قناعة بأن عناصر ميليشياته في الجبهات ملت القتال خصوصا مع طول مدته وغياب نتائج ناجعة، ولذلك بدا مجبرا على التلويح بأمل كاذب عبر اتفاقية يسعى لاستخدامها للتمويه وخديعة مسلحيه».

ووفق عقيل، فإن ميليشيات الوفاق في الجبهات تتكون بالأساس من 3 أنواع من العصابات: جماعات وتنظيمات إرهابية، وعصابات الجريمة المنظمة مثل التجارة بالبشر والتهريب، وهناك الشباب المغرر به والذي تم تجنيده عبر غسل أدمغته وإيهامه بأنه يقاتل لواء يسعى لإرساء نظام فاشي وعسكري.





وهؤلاء الشباب المغرر بهم هم الأكثر حماسة في الجبهات بحسب الباحث الليبي الذي أكد أن هؤلاء الشباب وبقية العصابات على وشك الفرار من المعارك، ولذلك استغل السراج الاتفاقية مع أردوغان ليكتب فصول «مسرحية للإيهام بوجود دعم وشيك من أنقرة».

عقيل حذر أيضا من أن السراج وحكومته الإخوانية يسعيان لـ«كسب الوقت من أجل نهب المزيد من المال العام بذريعة موازنة الطوارئ، خصوصا وأنه في مثل هذه الحالات، فإن السراج غير مطالب بتقديم إثباتات حول نفقات يمكنه أن يبررها دون عناء بوضعها تحت بند النفقات العسكرية السرية».

وبخصوص ما يتم تداوله من إمكانية تدخل تركيا عسكريا في ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق، استبعد عقيل إمكانية حدوث ذلك، مؤكدا أن الغرب لن يقدم أبدا ليبيا على طبق من ذهب للرئيس التركي.

كما اعتبر أن "أردوغان العاجز عن التقدم في مناطق تشكل بالفعل تهديدا لبلاده، لن يستطيع التقدم في بلد يتحرك فيه جيشه بناء على ترتيبات ومفاهمات دولية، وفي كنف احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين".

أما بشأن إحداثيات المعارك على الأرض في طرابلس، فأشار المحلل الليبي إلى أن الجيش يتواجد في محاور عين زوارة بمحيط منطقة جنزور، أحد أحياء العاصمة، وفي كلية الشرطة بمحور صلاح الدين على بعد نحو 5 كيلومتر من قلب المدينة.

ولفت إلى أن قوات الجيش على أتم الجاهزية للمعركة، ومدربة على خوض حرب الشوارع والأزقة، في عمليات عسكرية تأتي في ظل ضمانة دولية منبثقة من الإيمان بقدرة الجيش على إحاطة المؤسسات المالية لقطع التمويلات عن الجماعات الإرهابية.

وختم مشددا على أن الجيش قادر على حسم المعركة بسرعة وحماية المدنيين.