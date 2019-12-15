إيران تعلن إحباط ثاني هجوم سيبراني خلال أسبوع

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أعلنت سلطات إيران، اليوم الأحد، عن إفشالها هجوما سيبرانيا ثانيا خلال أقل من أسبوع، استهدف التجسس على معلومات حكومية.
وألقى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، اللوم في الهجوم على مجموعة الهاكرز الصينيين "APT27"، مشيرا إلى أن منظومة الدرع الأمني الإلكتروني الإيرانية المعروفة بـ"القلعة الرقمية" تمكنت من رصد الهجوم والتصدي له.
وتابع الوزير أن السلطات استطاعت تحديد الخوادم الرقمية التي أصيبت ببرامج خبيثة وتعقب الهاكرز المتورطين في الهجوم.
وكان جهرمي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن إفشال إيران هجوما سيبرانيا واسع النطاق تقف وراءه دولة أجنبية.
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