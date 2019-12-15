ظريف: نجدد الدعوة لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بيننا وبين دول الخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في كلمة له خلال منتدى ​الدوحة​ التاسع عشر، "أهمية التوصل لمقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار، وإقامة فرق عمل مشتركة لإيجاد حلول لنزاعات المنطقة"، مجدداً "الدعوة لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بين ​ايران​ و​دول الخليج​، مع التوصل لمقاربة قائمة على الحوار لحل النزاعات"، موضحاً "امكانية إقامة فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في ​القطاع الخاص​ والإقليمي، كما يمكن بدء تواصل ​عسكري​ بتوقيع اتفاق لوقف ​العنف​ وعدم الاعتداء، بناء على تعاون إقليمي".

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