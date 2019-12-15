اردوغان والسراج يبحثان تنفيذ مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية المشتركة

بحث الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، ورئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​، "تنفيذ مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية بين الطرفين".

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