بوصعب: السيسي كان يتحدث إنطلاقاً من محبته وحرصه على لبنان

أوضح وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في حديث تلفزيوني، أن كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول لبنان جاء رداً على مداخلته في جلسة "تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة" ضمن فعاليات منتدى "شباب العالم" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، حيث كان يتحدث عن ملف النزوح السوري.
ولفت بو صعب إلى أن الرئيس المصري كان يتحدث إنطلاقاً من محبته وحرصه على لبنان، داعياً إلى الحفاظ على سلمية التحركات وعدم الذهاب إلى خرق هيبة الدولة، مشدداً على أن التغيير لا يمكن أن يكون إلا وفق الدستور.
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