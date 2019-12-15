أعلنت حركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" في ​لبنان​ أنه "ستباشر خلال الأسبوع المقبل، بحملة إغاثية لإسناد ودعم ​الشعب الفلسطيني​ اللاجئ في لبنان وذلك إنطلاقا من تحملنا لمسؤولياتنا تجاه شعبنا، ووقوفاً معه في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تقع على كاهلهم".

وأوضحت الحركة في بيان لها "انها ستقدم خلال المرحلة الأولى من حملتها الإغاثية، الآلاف من الطرود الغذائية التي ستوزع على كافة ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب إطلاقها للعديد من حملات التكافل والتضامن".

ودعت "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تعزيز روح التعاون والتكافل، وإطلاق المبادرات والحملات الخيرية، التي تُساهم في تخفيف المعاناة وتعزيز الصمود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة حماس تباشر بحملة إغاثية لإسناد الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.