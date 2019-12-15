أشار الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري إلى أن المستشفى التركي أقيم على أرضٍ قدّمتها بلدية صيدا بهبةٍ تركية بالإتفاق مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الصحة في العام 2009 وأنجز في العام 2010، حيث كان من المتوقّع أن يكون مستشفى عام ونوعي يُعتبر المركز الأهم في لبنان وفي المنطقة لمعالجة إصابات الحروق وحوادث السير وحالات الطوارئ.
وأوضح أن محاولات البعض خصخصة هذا المستشفى وإدارته كقطاع خاص لا عام إضافة الى الخلافات السياسية حول من يُهيمن على قراره، أدت إلى إغلاقه بعد إنجاز الأعمال فيه لمدةٍ تُقارب العشر سنوات حائلة دون إستفادة صيدا وأبنائها ومحيطها واللبنانيين عموماً من هذا الصرح الصحي والطبي الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر البزري: محاولات خصخصة المستشفى التركي والصراع للهيمنة عليه أدّت إلى إغلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.