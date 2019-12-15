الفرد رياشي: ندعو القوى الأمنية لعدم الانصياع للميليشيات

طالب الأمين العام لـ"المؤتمر الدائم للفدرالية" ​الفرد رياشي​ القوى الامنية من دون استثناء بـ"عدم الانصياع لأوامر الميليشيات وبالكيل بمعيارين، بحيث أنه ومن خلال ما شاهدناه يتم التنسيق مع من هم يتلطون خلف ميليشياتهم المسلحة عبر السماح لهؤلاء الرعاع بالاعتداء على المواطنين العزل أحيانا، او عبر عدم الحسم الا مع فئة معينة من المواطنين العزل حيناً آخر".

ودعا ​القوى الأمنية​ لـ"عدم الانصياع لقرار الميليشيات لمنع الانجرار إلى الفتنة، وحقناً لأي تداعيات من الممكن أن تحصل وتزيد من تعقيد الامور".