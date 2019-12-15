اللواء عثمان في حوار مع متظاهر بوسط بيروت: للحفاظ على الأساليب السلمية

أكد مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، خلال حوار مع بعض ​المتظاهرين​ في ​وسط بيروت​، أن ​حرية التعبير​ السلمي مصانة في الدستور، مشيراً إلى أن من واجبات المؤسسة حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون.

وأوضح اللواء عثمان أنه منذ اليوم للحراك الشعبي في الشارع أكد أن التعدي على القوى الأمنية غير مسموح، داعياً المتظاهرين للحفاظ على سلمية التحركات، مشيراً إلى سقوط 54 جريحاً من القوى الأمنية يوم أمس.