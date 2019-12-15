أكد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلال حوار مع بعض المتظاهرين في وسط بيروت، أن حرية التعبير السلمي مصانة في الدستور، مشيراً إلى أن من واجبات المؤسسة حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون.
وأوضح اللواء عثمان أنه منذ اليوم للحراك الشعبي في الشارع أكد أن التعدي على القوى الأمنية غير مسموح، داعياً المتظاهرين للحفاظ على سلمية التحركات، مشيراً إلى سقوط 54 جريحاً من القوى الأمنية يوم أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان في حوار مع متظاهر بوسط بيروت: للحفاظ على الأساليب السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.