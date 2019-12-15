السيسي: إذا تطور الأمر في لبنان سيكون هناك مشكلة كبرى

اعتبر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "ما يحدث في ​لبنان​ هو تداعيات نتيجة موقف حدث، ولو الأمر تطور في لبنان لأكثر من ذلك ستكون الأزمة غير مقتصرة على ​سوريا​ وستكون هناك مشكلة كبرى في لبنان".

وخلال كلمته في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اعتبر أن "استعادة الدولة الوطنية لمكانتها مرة أخرى أمر ضروري، وعلينا استعادة الدول التي فقدت سيادتها الوطنية".

وأشار إلى أن "الجيوش الوطنية هي المسئولة عن الاستقرار والأمن داخل بلادها"، مؤكداً أن "الجيش الوطني ليس له أهواء وغير متحزب، والدولة الوحيدة التي نجت من المصير الصعب هي مصر لأن جيشها لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا تفرقة بين أحد وآخر".