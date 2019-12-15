الجيش: لعدم تداول صور العسكريين وترويج أخبار كاذبة تتعلق بالمؤسسة

أوضحت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول صوراً لأحد الضباط العامين مرفقة بمعلومات كاذبة وافتراءات، محذرة من خطورة هذا الأمر ومجددة تأكيدها على ضرورة عدم تداول صور العسكريين وترويج أخبار كاذبة تتعلق بالمؤسسة العسكرية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
كما أشارت إلى أنه يتم التداول بصور لأحد الأشخاص مرفقة بمعلومات بأنه ضابط في المكافحة، مؤكدة أن الشخص المذكور ليس من عديدها، داعية جميع هذه المواقع إلى توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
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