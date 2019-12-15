شكرا لقرائتكم خبر عن بحثا عّن رؤية موحدة.. ختام اليوم الأول للجنة الدفاع والأمن الأفريقى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية، يومها الأول وذلك فى اطار الإجتماعات التحضيرية لخبراء الإجتماع الثانى عشر والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال.

و بدأت الإجتماعات بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الإتحاد الإفريقى كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على إستضافتها للإجتماع على أرضها مشيراً إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنياً ان تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.

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وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر في إجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالإجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر مؤكداً أن مصر تشرف لأول مرة بإستضافة الإجتماع العادي الثاني عشر للجنة الإتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء.

وتستمر إجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الإتحاد الأفريقى بشأن موضوعات الامن والسلام بالقاره الافريقية، وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على إجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى بدوره سيرفع توصياته إلى إجتماع وزراء الدفاع.

تأتى تلك الإجتماعات فى إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019 ، كما تهدف الإجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة افريقيا ، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.