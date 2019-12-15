واشنطن ستعلن سحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستعلن الإدارة الأميركية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عن خطط لسحب حوالي أربعة آلاف جندي من أفغانستان، حسبما ذكرت تقارير صحافية.

واستأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان، منذ أسبوع، المباحثات الرامية للتوصل إلى الحد من العنف أو إلى وقف لإطلاق النار.

لكن واشنطن أعلنت عن "توقف قصير" في المفاوضات، الخميس الماضي، بعد هجوم شنته الجماعة الجهادية المسلحة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول، أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح العشرات.

وتنشر واشنطن حاليا 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.

ونقلت شبكة "إن بي سي"، أمس، السبت، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتزم الإعلان عن سحب أربعة آلاف جندي من أفغانستان.

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وقال مسؤولان إن بعض هذه القوات ستتم إعادة نشرها، بينما لن يتم استبدال آخرين عندما ينهون فترة خدمتهم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في إدارة ترامب، قوله إن الإعلان عن سحب القوات قد يكون هذا الأسبوع، لكن "التوقيت لا يزال في حالة تغيير مستمر".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للاستفسار حول هذا الشأن، فيما أحال البنتاغون الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يعلق على الفور.

وحسب مسودة اتفاق، تم التوصل إليه في أيلول/ سبتمبر بعد سنوات من المفاوضات، ستلتزم طالبان بعض التدابير الأمنية للموافقة على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية والتعهد بخفض العنف مقابل انسحاب القوات الأميركية.

والشهر الماضي، أصر ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار وقام بزيارة مفاجئة إلى قاعدة باغرام في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، للاحتفال بعيد الشكر مع الجيش ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يريد إنهاء الانخراط العسكري الأميركي في الخارج كلما أمكن ذلك، ومع اقتراب إطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات العام 2020 بدأ يتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه لإرضاء قاعدة ناخبيه.