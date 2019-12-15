بيانات شخصية مصرفية لآلاف موظفي"فيسبوك" معرضة للخطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "فيسبوك"، أمس السبت، أن عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية التابعة لموظفي فيسبوك تعرضت لخطر السرقة ،إثر عملية سرقة سابقة لعدد من محركات الأقراص الصلبة الخاصة بالشركة من سيارة موظف.
وشملت محركات الأقراص الثابتة التي تمت سرقتها، الشهر الماضي، بيانات كشوف الرواتب مثل أسماء الموظفين وأرقام الحسابات المصرفية، وأربعة من أرقام الضمان الاجتماعي للموظفين، وكما تضمنت محركات الأقراص معلومات التعويض، بما في ذلك الرواتب ومبالغ المكافآت وبعض تفاصيل الأسهم، وذلك وفقًا لبريد إلكتروني على فيسبوك تمت مشاركته مع الموظفين صباح أمس السبت.
واحتوت محركات الأقراص على بيانات شخصية لـ29 موظفا أميركيًا عملوا في فيسبوك عام 2018، حسبما أكدت متحدثة باسم الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" واجهت في السابق حالات كشف البيانات الشخصية لمستخدمي الشبكة الاجتماعية. ومع ذلك، لم تتضمن محركات الأقراص المسروقة بيانات مستخدمين لـ"فيسبوك"، وفقًا لذات المصدر.
وقالت المتحدثة في بيان لوكالة "بلومبرغ" إنه "لقد عملنا مع أجهزة إنفاذ القانون أثناء تحقيقهم في حادث اقتحام سيارة وسرقة حقيبة لأحد الموظفين تحتوي على معدات الشركة، مع تخزين معلومات كشوف رواتب الموظفين عليها.. لم نر أي دليل على سوء المعاملة، ونعتقد أن هذه جريمة سطو واستيلاء بدلا من محاولة لسرقة معلومات الموظف".
ويشار إلى أن الحادث وقع يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأدركت شركة فيسبوك أن محركات الأقراص الثابتة، مفقودة يوم 20 من الشهر نفسه، وفقا للبريد الإلكتروني الداخلي لشركة "فيسبوك".
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