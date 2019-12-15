القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول بقرية عبلين، ما أسفر عن إلحاق أضرار دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، عصر اليوم الأحد.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في منزل مكون من طابقين، وشبت ألسنة النار في الطابق الأول منه بسبب تماس كهربائي.
وعلمنا أن الحريق أسفر عن نفوق عدد من الطيور، التي جرى تربيتها في إحدى غرف المنزل.
ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار وعملت على إخراج الدخان من المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبلين: حريق في منزل مأهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.