عبلين: حريق في منزل مأهول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في منزل مأهول بقرية عبلين، ما أسفر عن إلحاق أضرار دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية، عصر اليوم الأحد.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع في منزل مكون من طابقين، وشبت ألسنة النار في الطابق الأول منه بسبب تماس كهربائي.

وعلمنا أن الحريق أسفر عن نفوق عدد من الطيور، التي جرى تربيتها في إحدى غرف المنزل.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار وعملت على إخراج الدخان من المنزل.