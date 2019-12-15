لبنان: إحراق مكتبين لـ"الوطني الحرب" و"المستقبل" في عكار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، إن مجهولين قاموا بإشعال النار في مكتبي "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحرب" في عكار شمالي لبنان، مساء أمس السبت، أثناء الاشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة الأمس في العاصمة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القاعة الرئيسية في مكتب لـ"تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعكار، أُحرقت، بينما لم تعثر السلطات على الفاعلين حتى الآن.

وأدان "التيار الوطني الحر" الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة في عكار، وقالت اللجنة المركزية للإعلام في التيار إن بعض المجموعات أقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها، لكن أجهزة الأمن لم تعثر على الفاعلين أيضا.

وكانت مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وقمع احتجاجهم.

وأٌصيب أكثر من خمسين متظاهرا بحالات إغماء وكسور متفرقة، بعدما اندلعت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشرطة مجلس النواب، وبين مجموعات من الحراك الشعبي كانوا يعتصمون قرب البرلمان وسط بيروت، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين بعيدا عن القوى الحزبية، حيث من المقرر أن تبدأ، يوم الإثنين، مشاورات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد، في ظل خلافات بين القوى السياسية.