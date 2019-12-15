بالفيديو.. بدء دورة تدريبية في مجال ادارة المخاطر البيولوجية بسيئون

الأحد 15 ديسمبر 2019

بدأت بمدينة سيئون بوادي حضرموت اليوم دورة تدريبية في مجال ادارة المخاطر البيولوجية بمشاركة 26 متدرباً من مختصي المختبرات الحكومية والخاصة والتي تستمر على مدى 3 ايام بتنظيم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء ومختبرات سانديا الأمريكية .



ويتلقى المتدربون في الدورة التي يحاضر فيها مستشار محافظ حضرموت للشؤون الصحية الدكتور حاج الشعيب وعميد كلية الطب بجامعة حضرموت الدكتور علي باطرفي عدد من المعارف العلمية والمهارات والمفاهيم التي تهدف الى التوعية من تلك المخاطر والحد منها .

وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على ضرورة أن تسهم هذه البرامج التدريبية في إحداث نقله نوعية في عمل وأداء العاملين في المرافق المستهدفة.. معربا عن أمله في تواصل تنظيم هذه الدورات خلال الفترة المقبلة لما لذلك من آثار إيجابية تعود بنفعها على مستوى العمل وأداء العاملين .

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من جانبه دعا مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي المشاركين إلى الاستفادة من هذه الدورة وتطبيق المعارف التي يتلقونها في واقعهم العملي لتحقيق الفائدة المرجوة .

حضر افتتاح الدورة عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون الدكتور حسين باكثير ومدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية الدكتور نبيل باعباد وعدد من المختصين .