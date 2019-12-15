شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لقاء بسيئون يناقش مشاريع تحسين وتطوير شبكة الطرق بالمدينة والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم بمدير عام مديرية سيئون محمد العامري كرس لمناقشة آلية تنفيذ توسعة طرق مداخل مدينة سيئون من الجهتين الشرقية والغربية لتخفيف حالة الازدحام وتنظيم حركة المرور داخل مدينة سيئون. Advertisements وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على تنفيذ مشاريع طارئة تواكب متطلبات المرحلة الحالية لتستوعب التزايد السكاني ، وكذلك الاهتمام بتأهيل وصيانة الطرقات من الحفريات التي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث.

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