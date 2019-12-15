محافظ الضالع يناقش صندوق صيانة الطرق مشاريع المرحلة القادمة

الأحد 15 ديسمبر 2019

ناقش محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، مع نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز ، اليوم في عدن مشاريع صيانة الطرقات في المرحلة القادمة بالضالع .



وأستعرض اللقاء تنفيذ مشروع طريق الضالع - الشعيب البالغ طولة 24 كيلو من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع، ومشروع طريق الضالع - الضبيات والشارع العام مدينة قعطبة، بتمويل من الصندوق .

وتطرق اللقاء إلى المشاريع التي يمولها مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، في الضالع وتشمل ثمان مشاريع لشوارع وطرقات بطول 2,800 كيلو بتكلفة 600 الف دولار، يجري تنفيذها حالياً، و 11 مشروع لإعادة تأهيل وصيانة طرقات بطول 12 كيلو متر، بقيمة 3 مليون و 857 الف دولار يستعد لتنفيذها بالمحافظة، إلى جانب المشاريع التي يتم دراستها للمحافظة " المدن الحضرية" للعام القادم 2020 البالغ عددها خمسة مشاريع .

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وفي اللقاء اكد المحافظ ، اهمية تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية لشبكة الطرق بالمحافظة التي توقف العمل بها منذ فترة طويلة بسبب الوضع الامني ، والخروج بنتيجة يتلمسها المواطنين حول العمل المؤسسي ، ويخفف من معاناتهم المتمثلة بتردي الطرقات بالمحافظة .

فيما أشار باهرمز، إلى ان الصندوق ينفذ مشاريع خاصة بصيانة وتأهيل عدد من الطرقات الداخلية والرئيسية في مختلف مديريات المحافظة ضمن خطة الصندوق الطارئة لصيانة الطرقات في المحافظات المحررة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان .