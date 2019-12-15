إغتيال ناشط عراقي جديد بنيران مسلحين مجهولين وسط بغداد‎

الأحد 15 ديسمبر 2019

توفي ناشط عراقي اليوم الأحد، بعد إصابته أمس، خلال إطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد .



وأوضح مصدر في الشرطة أن ”مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي وأصابوه بطلقة في الظهر، نقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح اليوم“.

ويعتبر هذا الناشط الرابط الذي يتعرض للإغتيال خلال أسبوعين .

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وبحسب مصادر مقربة من الدجيلي، فإن أحد أصدقائه كان برفقته، وأصيب كذلك في الحادثة ولا يزال في المستشفى يتلقى العلاج.

وأشار أقرباء الدجيلي إلى أنه واظب منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين.

وجرت مراسيم تشييع مهيبة للدجيلي في مدينة الصدر حيث منزله في شرق بغداد.