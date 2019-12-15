صحيفة إيرانية تصف قتلى احتجاجات البنزين بـ"المشاغبين"

أقرت صحيفة إيرانية محسوبة على مليشيا الحرس الثوري بسقوط أعداد كبيرة من القتلى أثناء احتجاجات البنزين، ووصفتهم بـ"المشاغبين".

وذكر عبدالله كنجي، رئيس تحرير صحيفة جوان (الشباب)، في مقال له بعنوان "أخبروا الناس سبب القتلى مؤخرا؟" نشر السبت، أن أعداد قتلى الاحتجاجات الأخيرة يزيد عن ضحايا الاضطرابات التي وقعت خلال احتجاجات عامي 2009 و 2018.



ووصف كنجي، في مقاله عبر صحيفة جوان التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، قتلى الاحتجاجات الأخيرة بـ"المشاغبين"، مدافعا في الوقت نفسه عن أداء القوات الأمنية إزاء المحتجين.

واعتبر رئيس تحرير الصحيفة الإيرانية اليومية أن الصمت الرسمي بشأن الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات الأخيرة يزيد الأمر تعقيدا، على حد تعبيره.

وادعى عبدالله كنجي أن وجود تفسير رسمي أمام الشعب حول أسباب زيادة الخسائر البشرية في المصادمات الأخيرة على غرار أحداث عام 1981، من شأنه أن يمنع تساؤل الأجيال الجديدة عن سبب إطلاق النار ضد أشخاص في شوارع البلاد.

وشهد عام 1981 مصادمات دامية في إيران خلفت قتلى وجرحى إثر احتجاجات ضد أبوالحسن بني صدر، أول رئيس بعد وصول المتشددين بزعامة الخميني إلى سدة الحكم عام 1979، وذلك بدعوى سوء إدارته لشؤون البلاد.

Advertisements





وكشفت صحيفة جوان عن تكبد قوات الأمن الإيرانية خسائر وصفتها بـ"غير المسبوقة" في احتجاجات البنزين التي اندلعت شرارتها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مستخدمون عبر الشبكات الاجتماعية إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص من مسافات قريبة ضد المتظاهرين في عدد من أنحاء البلاد.

وزعم مسؤولون إيرانيون خلال الأيام الماضية، أبرزهم علي شمخاني سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني أن المحتجين قتلوا ببنادق صيد وأسلحة غير حكومية.

وادعى شمخاني أن 85 % مما وصفها بالوفيات الأخيرة في مدن العاصمة طهران لم تقع ضمن الاحتجاجات خلال الشهر الماضي، بينما لم تصدر السلطات إحصاء رسمي بشأن ضحايا ومعتقلى الاضطرابات في البلاد حتى الآن.





ويرجح وفقا لمنظمات حقوقية أن أعداد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران اعتراضا على غلاء أسعار البنزين بنسبة 300 %، تجاوزت 208 قتيل وبلغت حصيلة المعتقلين 7000 شخص على الأقل.

وسرعان ما أخذت هذه الاحتجاجات لونا سياسيا بحيث استهدفت شعارات المتظاهرين النخبة المسيطرة على حكم إيران، غير أن قوات الأمن والشرطة قمعت الاحتجاجات في ظل قطع خدمة الإنترنت وغياب حرية الصحافة داخليا.