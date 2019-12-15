مقتل 19 من الرعاة برصاص "بوكو حرام" في نيجيريا

قتل عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية 19 من رعاة الماشية، شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة فرانس برس الأحد.

وطارد رعاة من الفولاني، الذين تعرضوا لعدة هجمات مسلحة استهدفت ماشيتهم، عناصر بوكو حرام وتبادلوا إطلاق النار معهم خارج قرية فوهي قرب منطقة نجالا عند الحدود مع الكاميرون.

وقال زعيم جماعة مناهضة للإرهابيين يدعى عمر كاشالا لفرانس برس "قتل المتمردون 19 من رعاة الماشية خلال المعارك".

وأضاف أن أعضاء جماعته أحضروا جثث الرعاة المقتولين إلى الشرطة.

وأكد أبوبكر يوسف، أحد سكان المنطقة، أن عناصر بوكو حرام أحرقوا منازل ومواد غذائية في فوهي، مشيرا إلى أنه رأى جثث الرعاة في مركز الشرطة.

واستهدفت عناصر بوكو حرام بشكل متزايد المزارعين والرعاة متهمين إياهم بالتجسس وتزويد الجيش والجماعات المحلية التي تقاتلهم بالمعلومات.

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واستحوذوا كذلك على الماشية التي تحمل قيمة كبيرة في المنطقة، لتمويل عملياتهم.

وتنشط بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحيطة بنجالا وبلدة جامبرو القريبة.

وركّز تنظيم داعش في غرب أفريقيا على استهداف المنشآت العسكرية والجنود منذ 2018 بينما يعرف عن عناصر بوكو حرام تنفيذهم هجمات ضد المدنيين.

لكن تم تحميل التنظيم الإرهابي في غرب أفريقيا مسؤولية تزايد الهجمات على المدنيين مؤخراً.

وفي أغسطس/آب 2014، سيطر عناصر بوكو حرام على منطقتي نجالا وجامبرو، لكن القوات النيجيرية استعادتهما في سبتمبر/أيلول 2015 بمساعدة الجيش التشادي.

ورغم استعادة المنطقة، فإن الإرهابيين لا يزالون يشنون هجمات متفرقة في المنطقة عبر نصب كمائن للجنود والمركبات إضافة إلى مهاجمة المزارعين.

وأسفر النزاع الذي استمر لعشر سنوات عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح مليونين.

وامتد العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما استدعى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمواجهة الإرهابيين.