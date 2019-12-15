تحذير من استغلال "داعش" تطبيقات الهواتف للترويج للإرهاب

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من استغلال تنظيم "داعش" تطبيقات الهواتف للترويج لأفكاره الإرهابية.

جاء ذلك في بيان له، الأحد، على خلفية إصدار التنظيم تطبيقا جديدا لمتابعيه ومناصريه.

وقال المرصد: إن التطبيق الجديد ظهر بعد أيام من نجاح أكبر حملة إلكترونية ضد التنظيم منذ عام 2015، والتي أدت إلى إغلاق نحو 26 ألف حساب ومنصة تابعة للتنظيم على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا التنظيم إلى محاولة خلق رابطة للتواصل والاتصال بين أعضائه تكون بعيدة عن منصات التواصل التي نجحت الجهود الدولية في حذفها وإزالتها.

ونوه البيان بأن التطبيق الجديد يضمن السرية التامة للمستخدمين ويضع الكثير من الاحتياطات أمام محاولات الاختراق المتوقع حدوثها من قِبل العديد من الأجهزة الأمنية.



وأنشأ تنظيم "داعش" منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن ما يقارب من 10 قنوات وصفحات عبر هذا التطبيق، بعضها يضم ما يفوق الـ 100 متابع، إضافة إلى أن التطبيق الجديد بثت عليه صور لعمليات التنظيم في إفريقيا، كما يسعى التنظيم عبر هذا التطبيق إلى جمع المزيد من الأموال عبر عملة البتكوين.



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وذكر المرصد، في بيانه، أن التنظيم يعمل على تطوير البرنامج بالشكل الذي يتيح له القدرة على إرسال كل البيانات الخاصة به إلى متابعيه ومناصريه عبر هذا التطبيق.

كما حذر المرصد من أن التطبيق يستخدم منصات مراسلة قادرة على التخفي وعدم القدرة على التتبع عبر إخفاء وتشفير كافة بيانات المراسلة والمعلومات.



وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" اتجه مؤخرًا نحو إعادة إحياء آلات ووسائل جمع التبرعات عبر ما يعرف بـ "العملات الرقمية" أو المشفرة، وهي أنظمة تحويل الأموال بين الشبكات المالية المختلفة حول العالم،



بالإضافة إلى ذلك، خصص تنظيم "داعش" عددًا من المنصات الإلكترونية لنشر الدعوات لجمع التبرعات للتنظيم.

وأشارت تقارير إلى أن التنظيم روج عبر هذه الصفحات مؤخرًا لجمع التبرعات لصالح عناصر التنظيم في إدلب.

ونوه البيان بأن التنظيم ينشر حملات بث الأفكار وجمع التبرعات بعدة لغات ليس فقط بالعربية أو الإنجليزية بل باللغات التركية والفرنسية والألمانية.

