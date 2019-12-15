حزب أوغلو الجديد.. هل يتصدى لديكتاتورية أردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الجمعة، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها.

وتأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول، وبعد أن تمادى أعضاء الحزب ورئيسه في انتهاك حقوق وحريات الأتراك.