مسؤولون: إعلان سحب 4000 جندي أمريكي من أفغانستان قريبا

قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تعتزم سحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميا الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت شبكة "إن بي سي"، السبت، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن سحب أربعة آلاف جندي من أفغانستان.

وقال مسؤولان إن بعض هذه القوات سيتم إعادة نشرها، بينما لن يتم استبدال آخرين عندما ينهون فترة خدمتهم.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن الإعلان عن سحب القوات قد يكون الأسبوع المقبل، لكن "التوقيت لا يزال في حالة تغيير مستمر".

من جانبها، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب "وكالة فرانس برس" للاستفسار الأحد، فيما أحال البنتاجون الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي لم يعلق على الفور.

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وكانت واشنطن وحركة طالبان استأنفتا منذ أسبوع المباحثات الرامية للتوصل إلى الحد من العنف أو وقف لإطلاق النار.

لكن واشنطن أعلنت عن "توقف قصير" في المفاوضات الخميس بعد هجوم شنته طالبان قرب قاعدة باجرام الجوية شمال كابول أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح العشرات.

وتنشر واشنطن حاليا 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.

وحسب مسودة اتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات، ستلتزم طالبان بعض التدابير الأمنية للموافقة على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية والتعهد بخفض العنف مقابل انسحاب القوات الأمريكية.

والشهر الماضي، أصر ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار وقام بزيارة مفاجئة إلى قاعدة باجرام في 28 نوفمبر/تشرين الثاني للاحتفال بعيد الشكر مع الجيش ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يريد إنهاء الانخراط العسكري الأمريكي في الخارج كلما أمكن ذلك.