مصر خارج قائمة الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب عالميا

نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، بفضل جهودها الأمنية، منذ عدة سنوات لدحر المتطرفين وتجفيف منابعهم.

وأظهر تقرير مؤشر الإرهاب العالمي خروج مصر من قائمة الدول العشرة الأكثر تأثرا بالإرهاب، حيث جاءت في المرتبة الحادية عشر لعام 2018، بينما كانت في التاسعة عام 2017.

وقال التقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" للدراسات، إن الدولة المصرية في عام 2018 شهدت تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقاً للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول متأثرة بالنشاط الإرهابي.

وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصري في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.

وتمكنت مصر من مواجهة الإرهاب على مدار أكثر من 5 سنوات، خاصة عندما نشطت جماعات الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 في محاولة من تنظيم الإخوان وأذنابه للعودة إلى سدة الحكم بعد ثورة شعبية أطاحت بهم.

واستطاعت العملية الشاملة التي أطلقتها السلطات المصرية في فبراير/شباط 2018 في دحر قوى الإرهاب والتطرف في كل المحافظات الحدودية، كشمال سيناء، كما ظهر أثر العملية على كافة أنحاء البلاد.

ونفذت العملية الشاملة منذ انطلاقها، عمليات تدمير مخازن العبوات الناسفة، واستهداف مواقع اختباء العناصر التكفيرية، والانطلاق نحو الهدف النهائي المتمثل في التطهير الشامل من الإرهاب وضبط الحدود الممتدة مع ليبيا، بطول أكثر من 1300 كيلومتر.

وتراجع مؤشر الإرهاب في مصر بفضل نجاح أجهزة الأمن في تفكيك عشرات الخلايا المتطرفة، وقدرتها على جمع المعلومات ورصد تحركات التنظيمات.

ووفقاً للتقرير جاءت أفغانستان في المرتبة الأولى للدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، إذ شهدت تصاعداً كبيراً في أعمال العنف مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

واحتلت العراق المرتبة الثانية ضمن الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، رغم تسجيلها أكبر انخفاض في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في عام 2018، إذ انخفض عدد الوفيات من 4271 في عام 2017 إلى 1054 في عام 2018، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 75%.

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وتراجعت الحوادث المرتبطة بالإرهاب، من 1956 حادثة في عام 2017 إلى 1131 في عام 2018.

وكان تنظيم داعش هو المسؤول عن 801 حالة وفاة نتيجة للإرهاب العام الماضي في العراق بما يعادل 76% من إجمالي الوفيات، مع وجود 24% من الجناة غير المعروفين.

وحلت نيجيريا في المرتبة الثالثة ضمن الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، إذ وصلت الوفيات الناجمة عن الإرهاب فيها إلى 2040 في عام 2018، فقد زادت الحوادث المرتبطة بالإرهاب بنسبة 37%، من 411 في العام قبل الماضي إلى 562 في 2018، نتيجة تصاعد أعمال العنف من قبل المتطرفين.

وهيمن المتطرفون من أبناء قبيلة الفولاني وبوكو حرام على النشاط الإرهابي في نيجيريا، وتسببوا مجتمعين بنسبة 78% من الحوادث المتصلة بالإرهاب و86% من ضحايا الإرهاب.

وجاءت سوريا في المركز الرابع بعد تراجع، إذ انخفض عدد القتلى إلى 622 في 2018 أي بنسبة 40% عن عام 2017.

وظل تنظيم "داعش" التنظيم الأكثر دموية في سوريا للعام الخامس على التوالي، بالرغم من انخفاض عدد الضحايا المنسوبين إليه.

وجاءت باكستان في المرتبة الخامسة بالقائمة، إلا أنها شهدت تراجعاً لترتيبها بالقائمة للعام الخامس على التوالي، حيث تراجعت أعداد القتلى إلى 537 حالة، فيما يظل فرع "ولاية خراسان" هو الجماعة الإرهابية الأكثر دموية في بالبلاد عن عام 2018.

أما الصومال، فسجل ثاني أكبر انخفاض في عدد القتلى المرتبط بالإرهاب في عام 2018 وجاءت بالمرتبة السادسة.

وحصلت الهند على المرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، إذ شهدت البلاد حوالي 748 هجوماً و350 حالة قتل نتيجة للإرهاب، ويمثل هذا انخفاضاً في عدد القتلى والهجمات بحوالي 10% عن عام 2017.

وسجل اليمن المركز الثامن بحوالي 227 هجوماً 301 حالة قتل نتيجة للإرهاب، بالرغم من الانخفاض الكبير في تأثير الإرهاب في السنوات الأخيرة.

وحلت الفلبين في المرتبة التاسعة، والكونغو في المرتبة العاشرة ضمن الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب.