التعليم في الإمارات على موعد مع نقلة نوعية غير مسبوقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أمل العفيفي أن التعليم في دولة الإمارات سيكون على موعد مع نقلة نوعية غير مسبوقة في المنطقة والعالم .



وأوضحت أن ذلك سيكون من خلال ما أعلن عنه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن تخصيص العام المقبل ليكون عاماً للإستعداد للخمسين عام المقبلة.

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وأضافت "إن التعليم يتصدر أجندة إستراتيجيات هذا العام ليكون أحد الركائز الأساسية في التخطيط والرؤى والمشروعات التي ستنبثق عنها هذه الاسترتيجيات والتي ستواكب من خلالها دولتنا مسيرتها المظفرة ريادة وتميزاً ونهضة حضارية محورها الإنسان" .

ووفق ما نشرته وكالة وام، فقد أكدت العفيفي أن الفترة المقبلة تتطلب من التربويين والمتخصصين في الشأن التعليمي ومختلف فئات المجتمع أن يدلوا برؤاهم في هذا المجال .. مشيرة إلى أن التعليم يمثل أحد الركائز القوية التي انطلقت منها نهضة الدولة على يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل من التعليم قاطرة للتنمية الوطنية التي نفخر بها اليوم وبنموذجها الحضاري الذي نباهي به العالم من خلال تلك المخرجات المتميزة من الكوادر المتخصصة في جميع المجالات .

وقالت إن التعليم في فكر القيادة الرشيدة هو ذلك البساط السحري الذي ينقل الوطن إلى آفاق الإبداع والريادة والتميز في جميع المجالات التنموية.