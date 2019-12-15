الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، عن إحراز تقدم جديد في برنامجها النووي يتمثل بإستعدادها تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.



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وقالت المؤسسة على حسابها في تويتر"نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".

وأضافت "تم إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 % في المفاعل الثاني، و83 % في المفاعل الثالث، و72 % في المفاعل الرابع" .