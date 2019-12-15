اخبار العالم

الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي

متابعات_الخليج 365

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، عن إحراز تقدم جديد في برنامجها النووي يتمثل بإستعدادها تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.

 

Advertisements

وقالت المؤسسة على حسابها في تويتر"نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".

 

وأضافت "تم إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 % في المفاعل الثاني، و83 % في المفاعل الثالث، و72 % في المفاعل الرابع" .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا