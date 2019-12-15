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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تحرز تقدماً جديداً في برنامجها النووي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الأحد، عن إحراز تقدم جديد في برنامجها النووي يتمثل بإستعدادها تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل.
وقالت المؤسسة على حسابها في تويتر"نؤسس للمستقبل مع بدء الاستعدادات لتحميل الوقود النووي في المحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2020".
وأضافت "تم إنجاز 89 % من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 % في المفاعل الثاني، و83 % في المفاعل الثالث، و72 % في المفاعل الرابع" .
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