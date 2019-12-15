توقيع اتفاقية تحويل منحة أمريكية بـ745 مليون دولار للأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

جرى في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد توقيع اتفاقية منحة الدعم المباشر الأمريكي للخزينة بقيمة 745.1 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للأردن للعام 2019 . ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وسام الربضي ومدير بعثة الوكالة الدولية للتنمية الدولية جيم بارنهارت، بحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية كارين ساساهارا. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الربضي القول قبيل التوقيع إن "هذه المنحة ستكون جزءاً من موازنة 2019، حيث تم إدراجها في الموازنة لدعم مشروعات تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة الِعامة لعام 2019، ما سيُسهم بتخفيض عجز الموازنة العامة". وأشار إلى أنه من المتوقع تحويل قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية (غير العسكرية) المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة للعام 2019 يبلغ حوالي 1.15 مليار دولار أمريكي منها المنحة النقدية الموقعة اليوم، وبزيادة تبلغ حوالي 300 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة 2022-2018، والتي تم توقيعها بين الجانبين في فبراير (شباط) من عام 2018.

