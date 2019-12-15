توجه رئيس ​"حزب التوحيد العربي"​ الوزير السابق ​​وئام وهاب​، لرئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​،​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً ان "حكومة الإختصاصيين تبدأ بتغيره إلا إذا كانت المهمة إكمال عملية الإفلاس التي كان قد بدأها، وعندها يكون الشخص المناسب في المكان المناسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للحريري:حكومة الإختصاصيين تبدأ بتغيرك الا اذا الهدف اكمال عملية الإفلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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