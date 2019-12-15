سليم عون: المشكلة مع الحريري تتعلق بالنهج في الحكم ومفهومه للشأن العام

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في حديث تلفزيوني، عن تقديره بأن الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ستحصل في موعدها المقرر يوم غد الاثنين، لافتاً إلى أن التكتل يتحفظ عن إعلان أي موقف، موضحاً أن الإجتماع الأخير ربما يكون مباشرة قبل الدخول إلى اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.

ورداً على سؤال، أشار النائب عون إلى أن المشكلة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ليست شخصية، بل تتعلق بالنهج في الحكم ومفهومه للشأن العام، معتبراً أن العودة إلى التجربة نفسها يعني الإستمرار في الفشل، مؤكداً أن الخروج من الحكومة هو لمساعدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ورأى النائب عون أن موقف "التيار الوطني الحر" رفع الغطاء عن حقيقة المشكلة، لافتاً إلى أن خطوة التيار فضحت جميع القوى السياسية.