الجماعة الإسلامية تستنكر تخريب مكتبي التيار الوطني والمستقبل

استنكرت "​الجماعة الإسلامية​" في عكار "تخريب مكتبي ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ في عكار"، مشددة على أن "هذه الأعمال التخريبية لا تمثل إلا من قام بها، فهذه الأيدي الخفية تسعى إلى إثارة الفتنة بين أبناء عكار الذين توحدوا بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم وثاروا على فقرهم وحرمانهم".

و في بيان لها، طالبت الجماعة ​الأجهزة الأمنية​ بـ"ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة".

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