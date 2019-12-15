تجمع عدد من أقرباء الناشط ربيع الزين امام مدخل سرايا بعبدا، بعد أن أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، قرارا بتوقيفه على خلفية الإخبار المقدم ضده.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجمع احتجاجي أمام سراي بعبدا بعد قرار القاضية عون توقيف ربيع الزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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