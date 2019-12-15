مسيرتان احتجاجيتان في النبطية وكفررمان

نظم حراك ​النبطية​، مسيرة من أمام السرايا الحكومية في المدينة، للمطالبة بعدم تأجيل الاستشارات النيابية وبحكومة يكون "قرارها داخليا وغير راضخ للضغوط الخارجية". وجالت المسيرة في شوارع النبطية، رافعة الاعلام اللبنانية، مرددة هتافات وأغان وطنية وحماسية بمواكبة من الجيش و​قوى الامن الداخلي​. كذلك نظم حرك ​كفررمان​ مسيرة احتجاجية مماثلة.

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