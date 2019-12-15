أنور الخليل دان قمع التظاهرات في وسط بيروت بالعنف من قبل "مدسوسين"

استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل مشاهد العنف التي طغت على صورة بيروت ليل امس، طالبا من الجميع الإلتزام بالدستور ونصوصه.
وأشار إلى أنه "بناءً على ما نصه الدستور في مقدمتة في الفقرة "ج"، والفقرة "ي"، وبناءً على ما نصَّ في المادة ١٣ منه، ندين بأشد كلمات الإدانة قمع التظاهرات بالعنف من قبل مدسوسين ظهروا مسلحين بالعصي وأدوات حادة، وأيضا من قبل بعض العناصر الأمنية وهذا يدخل المؤسسات العسكرية في فخ الإصطدام مع الناس والإعتداء على الدستور".
ولفت إلى أننا "نعوّل على وزارة الداخلية وقيادة الجيش إعطاء التوجيهات للمحافظة على سلمية المظاهرات وسلامة المتظاهرين، كما نعوّل على أهلنا المنتفضين أن لا يقطعوا الطرقات لما في ذلك من ضررٍ على اللبنانيين السّاعين للقمة العيش في أعمالهم وأرزاقهم".
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