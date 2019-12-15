بدء توافد المحتجين إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت

أفادت معلومات صحافية عن بدء توافد المحتجين إلى ساحة الشهداء، منذ الرابعة عصر اليوم، للتظاهر تأكيدا على مطالبهم ورفضا "لما تعرض له المتظاهرون ليل أمس في وسط بيروت".
من ناحية أخرى، أعلن تأجيل الوقفة في الساحة التي كانت مقررة عند الساعة الخامسة عصر اليوم، تضامنا مع الجيش والقوى الأمنية.
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