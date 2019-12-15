عقيلة صالح للأمم المتحدة: ولاية رئيس حكومة الوفاق الليبية انتهت

جدد رئيس ​مجلس النواب​ الليبي ​عقيلة صالح​، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، "المطالبة بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين ​حكومة​ الوفاق برئاسة ​فايز السراج​ و​تركيا​"، معتبراً ان "ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ​ليبيا​ التزامات دولية"، مشيراً الى ان " المذكرة باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية".

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