السيسي: لا نتدخل في شؤون ليبيا ويجب استعادة الدولة الوطنية هناك

اعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، بأن "بلاده لا تتدخل في شؤون ​ليبيا​"، مشددا على "ضرورة استعادة ​الدولة​ الوطنية هناك"، مشيراً الى ان "حكومة الوفاق الوطني الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة".

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