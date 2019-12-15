الإمارات للطاقة النووية:تكشف عن موعد تحميل الوقود النووي لأول محطة نووية

أعلنت مؤسسة ​الإمارات​ للطاقة النووية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "سيتم تحميل ​الوقود​ النووي في أول محطة من مشروعها النووي العام المقبل"، مؤكدةً "انجاز 89 بالمئة من العمليات الإنشائية لإجمالي مشروع براكة للطاقة النووية السلمية، بواقع 93 بالمئة في المفاعل الثاني، و83 بالمئة في المفاعل الثالث، و72 بالمئة في المفاعل الرابع".

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