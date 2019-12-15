بيسكوف: لا بديل عن التعاون مع تركيا لتحرير محافظة إدلب السورية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، ان "​روسيا​ لا ترى بديلا عن التعاون مع ​تركيا​ لحل قضية إدلب"، مشدداً على أنها "تتوقع تحرير هذه المحافظة السورية من الإرهابيين مما سيضمن أمن العسكريين الروس والسوريين".

وفي حديث اذاعي، اشار بيسكوف الى ان "روسيا لا تخفي قلقها من عدم التمكن من حل قضية استمرار التهديد الإرهابي في منطقة إدلب شمال غرب ​سوريا​"، موضحاً انه "حتى الأن لم يتم تنفيذ عملية فصل الإرهابيين في إدلب عن باقي التشكيلات المسلحة التي تعتبر جزءا من المعارضة، والإرهابيون لا يزالون ناشطين هناك، وهم يمثلون تهديدا بالنسبة إلى ​الجيش السوري​ وعسكريينا".