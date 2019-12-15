اعلن وزير ​الاتصالات​ الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "إفشال بلاده هجوما سيبرانيا ثانيا خلال أقل من أسبوع استهدف ​التجسس​ على معلومات حكومية"، ملقياً "اللوم على مجموعة الهاكرز الصينيين APT27"، مشيراً إلى "ان ​منظومة​ الدرع الأمني الإلكتروني الإيرانية المعروفة بالقلعة الرقمية تمكنت من رصد الهجوم والتصدي له".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإيراني: احبطنا هجوماً سيبرانياً ثانياً خلال أقل من أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.