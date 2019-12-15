LBC: الحريري التقى عون ليل أمس في زيارة بعيدة عن الإعلام

أفادت قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ليل أمس، في زيارة بعيدة عن الإعلام. وأشارت القناة إلى أن اللقاء تنازل التطورات الحكومية عشية إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف يوم غد الاثنين.

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